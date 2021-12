Vor allem im Bergland ist in den kommenden Tagen mit Schnee und Glätte zu rechnen. (Symbolbild)

Winter Wetter in NRW: Schnee und Glätte

Essen/Winterberg. In NRW ist in den kommenden Tagen mit Schnee und Glätte zu rechnen. Winterberg freut sich auf einen geplanten Start in die Ski- und Rodelsaison.

In den kommenden Tagen ist in Nordrhein-Westfalen mit Schnee und Glätte zu rechnen. In der Nacht zum Freitag kommt es zu Regen und im Westen zu starken Böen. Vor allem im Bergland besteht weiterhin Glättegefahr. Die Temperaturen fallen auf zwei bis minus ein Grad.

Auch am Freitag wird es laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) regnerisch - es ist weiterhin mit Schnee und Glätte zu rechnen. In der Eifel seien fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad. Im Südosten kommen vereinzelt starke Böen auf.

Am Wochenende soll es freundlicher werden

In der Nacht zum Samstag bleibt es dann bedeckt, und im Bergland ist mit wenigen Zentimetern Neuschnee und mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf zwei bis minus ein Grad. Am Wochenende sollen die Wolken teilweise auflockern. Weiterhin kann es regnen und in höheren Lagen schneien und glatt werden.

Am Samstag steigen die Temperaturen auf zwei bis sechs Grad. Am Sonntag lässt der Regen nach, die Höchsttemperaturen steigen auf sieben bis neun Grad.

Winterberg: Kleiner Saisonstart für Ski- und Rodelhänge

Weitere Ski- und Rodelhänge in Winterberg sollen am Wochenende für geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher öffnen. So könnte das Angebot von zuletzt drei auf etwa 15 Lifte wachsen, heißt es. Damit spricht die Wintersport Arena Sauerland, der Zusammenschluss der Liftbetreiber und Skigebiete in der Region von einem geplanten „kleinen Saisonstart“.

Wintersport wäre dann an den Hängen im Skiliftkarussell, im Skidorf Neuastenberg sowie im Familienskigebiet Sahnehang möglich. Außerdem sollen mehrere Transportbänder für Schlitten an den Rodelhängen in Betrieb gehen. (dpa)

