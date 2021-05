Das Wetter interessiert so ziemlich jeden. Wie warm wird es? Gibt es Regen? Wettervorhersagen sind allerdings kompliziert.

So sagen Meteorologen das Wetter voraus

Wettervorhersage Wetter in NRW: Tief Eugen bringt schwere Sturmböen und Regen

Essen. Ungemütlich wird es am Dienstag in NRW. Mit dem Tief Eugen kündigt sich kühles regnerisches Wetter mit teils stürmischen Böen im Westen an.

Nordrhein-Westfalen muss mit einem stürmischen Dienstag rechnen: Mit dem Tief "Eugen" fegen schwere Sturmböen über den Westen und Nordwesten. Auf exponierten Gipfeln könne es sogar Orkanböen geben, kündigt der Deutsche Wetterdienst an.

Zunächst gibt es am Dienstag viele Wolken, zudem fällt im Nordwesten Regen, der sich südostwärts ausbreitet. Der Regen kann im Norden in Schauer und einzelne Gewitter übergehen. Im Südosten werden vor allem in der ersten Tageshälfte noch sonnige Abschnitte erwartet. Die Höchstwerte liegen im Norden und Westen bei 9 bis 14 Grad, sonst bei 13 bis knapp 20 Grad.

Regen und kurze Gewitter am Mittwoch

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel im äußersten Süden noch längere Zeit bedeckt mit Regen. Ansonsten Übergang zu wechselnder bis starker Bewölkung mit Schauern und - vor allem im Nordwesten - kurzen Gewittern. Die Temperaturen erreichen 8 bis 14 Grad. Vor allem im Norden bleibt es weiterhin stürmisch, Richtung Süden und vor allem Südwesten zieht meist stark böiger, im Bergland stürmischer Wind auf.

Am Donnerstag ist es im äußersten Norden und Nordosten wechselnd wolkig mit einzelnen Schauer. Im Südwesten verdichten sich die Wolken und es kommt zu teils längerem Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad auf Rügen und bis 15 Grad, am Oberrhein. (dpa)

