Wetter NRW: Unfälle und Behinderungen durch Schneeglätte

NRW. In den Höhenlagen von NRW hat es geschneit. Das hat Auswirkungen auf den Berufsverkehr am Dienstagmorgen. Auf der A4 bei Olpe standen Lkw quer.

Der Winter ist in NRW angekommen. In der Nacht zu Dienstag hat es in verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen geschneit. Das hat auch Auswirkungen auf den Berufsverkehr am Dienstagmorgen.

Geschneit hat es vor allem in den Höhenlagen wie dem Sauer- und Siegerland und dem Bergischen Land. Dort sind in der Nacht ein paar Zentimeter Neuschnee gefallen.

Im Siegerland und in der Eifel blockierten am Dienstagmorgen querstehende oder festgefahrene Lastwagen mehrere Straßen, wie die zuständigen Polizeistellen berichteten. Im Bergischen Land und im Hochsauerlandkreis kam es zudem zu einigen Unfällen. Autos rutschten in Gräben oder gegen Leitplanken, so ein Polizeisprecher. Verletzte gab es zunächst nicht.

Auf der A4 stehen Lkw quer - Transporter kippt in Straßengraben

Verkehrsprobleme gab es am Dienstagmorgen vor allem noch auf der A4. Der Grund: Mehrere Lkw standen quer. Ein Transporter ist bei winterlichen Straßenverhältnissen von der glatten Autobahn abgekommen und in einen Straßengraben gekippt. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen auf der A4 zwischen Eckenhagen und dem Kreuz Olpe-Süd gab es laut einem Polizeisprecher keine Verletzten. Die Bergungsarbeiten des Abschleppdienstes dauerten wegen der winterlichen Verhältnisse rund zwei Stunden an.

Verkehrsprobleme wegen der Brückensperrung auf der A45

In Richtung Olpe (zwischen Gummersbach und Krombach) kam es am frühen Morgen zunächst auf 25 Kilometern immer wieder zu Stau und stockendem Verkehr. Auch in die Gegenrichtung musste mehr Zeit eingeplant werden.

Auch auf der A45 muss wieder mehr Zeit eingeplant werden. Durch die Brückensperrung zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord sind die Umleitungsstrecken überlastet.

