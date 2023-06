Ein Thermometer zeigte im Juli 2022 eine Temperatur von 40 Grad in Gelsenkirchen an. Der Sommer 2023 könnte ähnlich heiß werden (Symbolfoto).

Wetterextreme Wetterextreme in Deutschland: Was kommt jetzt auf NRW zu?

Essen. Hitzewellen, Dürre, Starkregen, Sturm und Hochwasser gehören mittlerweile auch in NRW zum Wetter-Alltag. Die Gründe erklärt ein Wetterexperte.

Wie wird das Wetter? Heute, morgen, die nächsten Tage, in diesem Sommer, im nächsten Winter? Im Zuge des Klimawandels sind Vorhersagen und Prognosen immer wichtiger geworden. Menschen interessieren sich nicht mehr nur für das aktuelle Grillwetter, die Vorhersage für das kommende Wochenende oder den nächsten Urlaub.

Immer besorgter schaut man seit einigen Jahren auch auf die Jahreszeitenvorhersagen. Hitzewellen, Starkregen, Extremwetter – das gab es immer schon. Doch nun liegen Wetterlagen in all ihrer Extremität auch über einen längeren Zeitraum über uns. Woran das liegt, darüber hat unsere Redaktion mit Diplom-Meteorologe Thomas Kesseler-Lauterkorn, stellvertretender Leiter Regionales Klimabüro Essen, vom Deutschen Wetterdienst gesprochen:

Abfolge und Häufigkeit der Wetterlagen haben sich verändert

Grundsätzlich sei der Klimawandel auch im Zusammenhang mit sich verändernden Wetterlagen zu sehen, erklärt Thomas Kesseler-Lauterkorn. „Je nachdem, welche Wetterlage sich einstellt, davon hängt es ab, wie der Witterungsverlauf für einen bestimmten Zeitraum, Tage oder auch schon mal Wochen, aussieht.“ In den vergangenen 15 bis 20 Jahren hätten sich Abfolge und Häufigkeit der Wetterlagen geändert. Die sogenannten zonalen Wetterlagen - das Wetter kommt vom Atlantik, also typische Westwetterlagen - sind insgesamt seltener geworden. Meridionale Wetterlagen, bei denen eine Süd-Nord- oder Nord-Süd-Komponente vorherrscht, sind häufiger. Darin ist die Grundlage für die längere Andauer von bestimmten Wetterlagen zu sehen.

„Dann kann man sich grundsätzlich fragen, warum sich diese Muster ändern“, erklärt der Meteorologe. „Forscher sagen, dies hängt vor allem auch damit zusammen, dass wir global gesehen eine abnehmende Temperaturdifferenz zwischen den höheren Breiten, also zwischen arktischen Regionen und Richtung Äquator haben. Die höheren Breiten haben sich stärker erwärmt als die anderen Regionen. Damit ändert sich auch was in der atlantischen Tiefdruckaktivität.“ Dies beeinflusse auch die Tiefdruckaktivität von Westen her, so dass Westwetterlagen nicht mehr ganz so häufig sind. Als Folge sind sogenannte stationäre oder stabile Wetterlagen mit längeren Verweilzeiten von Hoch- und Tiefdruckgebieten häufiger geworden, also Extremwetterlagen über einen längeren Zeitraum.

Die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021

„Im Juli 2021 haben wir die katastrophalen Folgen gesehen“, erinnert sich Kesseler-Lauterkorn. „Über einige Tage hinweg lag stationär ein Tiefdruckgebilde über Deutschland. Dieses rauscht dann nicht mehr schnell durch, sondern bleibt relativ ortsfest liegen und sorgt dafür, dass, zumindest regional, in wenigen Tagen doppelte Monatsmengen an Regen oder sogar noch mehr vom Himmel fallen - mit entsprechenden Auswirkungen.“

Bestimmte Wetterlagen sind also einfach stabiler oder stationärer geworden. Ein Hoch kann mehrere Tage, im Extremfall auch Wochen bleiben. „Tiefdruckgebiete sind eigentlich dynamischer, aber nicht mehr so, wie man es von einer typischen Westwetterlage kennt, wo sie innerhalb von Stunden oder eines halben Tages durchgezogen sind.“

Wie sind die Prognosen für den Sommer 2023?

Die Jahreszeitenvorhersage des Deutschen Wetterdienstes zeigt, dass die zweite Junihälfte, der Juli und August, deutlich wärmer werden können als im langjährigen Durchschnitt. Der Meteorologe: „Diese Vorhersage ist zwar von der Trefferquote deutlich schlechter als eine normale Wettervorhersage für die nächsten Tage, aber die Wahrscheinlichkeit für einen heißen Sommer ist einfach erhöht.“ Was kommt in den nächsten Tagen auf NRW zu? „Die Temperaturen sind nicht mehr ganz so hoch, wie es in der Prognose vor drei Tagen aussah, aber es bleibt warm, es wird auch noch ein, zwei Grad wärmer zum Wochenende. Am Montag und Dienstag wird es leicht instabil, es könnte Schauer und Gewitter geben.“

Der Diplom-Meteorologe prognostiziert mit aller Vorsicht: Das Muster, das sich in den Sieben- bis 14-Tage-Vorhersagen andeutet, sieht weiterhin hochsommerlich aus. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es sich grundsätzlich umstellt. Der Trend, den die Jahreszeitvorhersage des Deutschen Wetterdienstes für den gesamten Sommer zeigt, scheint sich also einzustellen.

