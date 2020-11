Dank Filmen wie „Inglourious Basterds” galt Diane Kruger als größter deutscher Hollywoodstar. Seither ist das Leben der inzwischen 44-Jährigen noch komplexer geworden. Beruflich erlebte sie mit dem Schauspielerpreis in Cannes 2017 noch größere Erfolge, privat fand sie in dem Kollegen Norman Reedus einen neuen Partner, mit dem die gebürtige Niedersächsin jetzt eine zweijährige Tochter hat. Auch das Pandemie-Jahr erlebt sie als Zeit der Veränderungen. Die Zwangspause nutzte sie für die Aufnahme Ihres ersten Audiobuchs – „The End of My Heart”.

Sie sind gerade in Ihrer Wahlheimat USA, wo vieles drunter und drüber geht. Wie stehen die Dinge bei Ihnen persönlich?

Diane Kruger: Allgemein geht es uns sehr gut, aber wir sind natürlich vorsichtig. Insgesamt ist die Stimmung sehr gespannt. Denn die Situation ist extrem, sei es durch die Pandemie oder die Feuer, die wir in Kalifornien erlebt haben. Ich kann zwar nicht wählen, aber ich verfolge alles und merke, wie sehr die Leute gestresst sind. Dieses Jahr ist schon schwierig. Daher fehlt es mir, dass ich mit meiner Familie momentan nicht nach Europa kann.

Wo leben Sie in den USA?

Kruger: Wir leben ein paar Monate im Jahr in der Gegend von Atlanta, weil mein Lebensgefährte hier dreht. Im Moment sind wir aber viel in Kalifornien. Wir haben uns noch nicht entschieden, wo wir uns niederlassen werden, wenn unsere Tochter in die Schule gehen muss.

Gibt es Präferenzen?

Kruger: Ich mag New York, weil es näher an Europa liegt und sehr multikulturell ist. Allerdings ist es dort nicht so einfach mit dem Kind, auch ist es unwahrscheinlich teuer, in der Stadt zu leben. Und es gibt nicht so viele Parks und Bäume wie in Kalifornien. Wir wissen es also noch nicht genau.

• Lesen Sie auch: Wie Diane Kruger als Schauspielerin glaubhaft bleiben will

Die Situation in Ihrer Wahlheimat ist ja sehr gespannt, wie Sie sagten. Wie nehmen Sie das Land wahr?

Kruger: Dadurch dass ich viel in New York war und bin, habe ich Menschen aus allen Schichten und mit allen politischen Überzeugungen kennengelernt. Aber mein Lebensgefährte dreht viel in der Gegend von Atlanta, Georgia, und deshalb halte ich mich oft in den konservativen Südstaaten auf. Es gibt hier extreme Einstellungen, in die ich mich hineinzuversetzen versuche, aber die mir fremd sind. Viel hängt natürlich auch mit Präsident Trump zusammen. So etwas kann man sich in Europa und Deutschland nicht vorstellen. Im Moment jedenfalls nicht.

Wie wäre es also mit einem Leben in Europa?

Kruger: Ich habe unheimlich gerne in Paris gelebt. Ich hoffe, dass wir da noch mal wohnen werden, unabhängig davon wer US-Präsident ist. Aber viel hängt davon ab, wo mein Freund und ich gerade drehen.

Sinnigerweise haben Sie jetzt ein Audiobuch aufgenommen, das sich um eine deutsche Einwanderin in den USA dreht. Wie kam es dazu?

Kruger: Das wurde mir angeboten. Es war eine Supererfahrung. Es war auch deshalb interessant, weil ich selbst gerne Audiobücher höre. Ich habe das dann während des Lockdowns bei mir unten im Keller aufgenommen.

Das heißt, Sie haben Wochen im Keller verbracht?

Kruger: Das hat nur zweieinhalb Tage gedauert. Jeweils fünf, sechs Stunden mit Pause. Es war gut, sich in der Zeit zu beschäftigen, aber mit einem Dreh kann man das nicht vergleichen.

Welche Bücher zählen zu Ihren eigenen Favoriten?

Kruger: „Das Parfüm” war eines meiner Lieblingsbücher, als ich aufgewachsen bin. „Das Bildnis des Dorian Gray” habe ich gerne gelesen. Als ich klein war, waren es die klassischen Kinderbücher wie „Die kleine Hexe”. Als Audiobook mochte ich zum Beispiel „Der Report der Magd”, und ich höre gerne Dokumentationen von kriminalistischen Ermittlungen.

Schauspielerisch geht es bei Ihnen schon auch weiter?

Kruger: In jedem Fall. Ich habe erst vor kurzem wieder einen Film abgedreht.

Sie haben ja einen langen Weg hinter sich: Sie begannen als Model, Ihre erste große Rolle in „Troja” war umstritten, doch dann etablierten Sie sich in Frankreich und Hollywood und zuletzt sogar im deutschen Film. Wie nehmen Sie selbst das alles wahr?

Kruger: Ich habe das Gefühl, dass sich die Träume meines Lebens schon zu einem bestimmten Grad erfüllt haben. In Deutschland zu drehen, war immer ein Traum, ebenso mit Fatih Akin zu arbeiten. Es ist eine unheimliche Chance, in drei Sprachen drehen zu können, und das hat mir viele Türen geöffnet. Ich habe das Gefühl, dass man mich nicht so richtig in eine Schublade stecken kann, weil ich weder Amerikanerin noch Französin noch in der deutschen Branche verankert bin. Das ist gleichzeitig Vorteil und Nachteil.

Inwiefern Nachteil?

Kruger: Weil die Leute in Deutschland oder Frankreich glauben, ich bin nur in Amerika, und andersherum.

Mehr aktuelle Promi-Nachrichten:

• Böhmermann auf Telegram: Video soll Licht ins Dunkel bringen

• Dana Schweiger: Warum sie wieder bei Ex-Mann Til eingezogen ist

• Michael Wendler: Er nennt sich „Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker“