Berlin / San Francisco Wikipedia hat ein neues Design. 94 Prozent aller Sprachen sind bereits umgestellt. Was künftig für die deutschen Nutzer neu sein wird.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Erscheinungsbild von Wikipedia kaum verändert. Warum auch? Das Projekt lebte bisher großteils von freiwilligen Spenden und es ist mit knapp 15 Milliarden Zugriffen im Monat und mehr als 300 Sprachen eine der beliebtesten Seiten im Internet weltweit.

Aber der typische Wikipedia-Look dürfte so manchem mittlerweile etwas angestaubt erscheinen. Das ist offenbar auch bei den Machern selbst angekommen. Im Moment ändern sie das Design der Desktop-Version. Und sie erweitern zugleich einige Funktionen.

Wikipedia erhält neues Design: Usability steht im Mittelpunkt

In einer Mitteilung von Wikimedia Foundation heißt es: Alte Funktionen bleiben, neue kommen hinzu. Die „Usability“, auch genannt Benutzerfreundlichkeit, stehe dabei eindeutig im Vordergrund. 94 Prozent aller Sprachen sind bereits umgestellt. Die deutschsprachige Umsetzung soll noch folgen.

„Die neue Desktop-Oberfläche von Wikipedia wurde entwickelt, um die Bedürfnisse der nächsten Generation von Internetnutzern zu erfüllen und es für alle, unabhängig von der Vertrautheit mit dem Internet, einfacher zu machen, vertrauenswürdiges und zuverlässiges Wissen zu finden“, heißt es weiter.

Sprachumstellung, Suchfunktion und Sticky-Header

Neben einer leichteren Sprachumstellung soll eine bessere Suchfunktion dabei helfen, Wikipedia-Artikel leichter zu finden. Tests zeigten: Das habe zu einer dreißigprozentigen Steigerung der Suchanfragen geführt.

Neu ist auch: Für registrierte Wikipedia-Nutzer gibt es einen „Sticky-Header“ bzw. eine Kopfzeile mit häufig verwendeten Links, wie etwa der Suche. Sie bewegt sich beim Scrollen mit. Und ein neues Inhaltsverzeichnis, „das die Möglichkeit bietet, durch das Leseerlebnis zu navigieren“. Last but not least: Passt sich die Darstellung künftig auch sinnvoll an die Größe des Ausgabegerätes an. Sie wirkt somit übersichtlicher.

Letzteres kam bisher bei den Nutzern nicht gut an. „Layout ist schrecklich. Warum muss jedes Website-Redesign alles in die Mitte des Bildschirms komprimieren. Besonders verrückt, wenn man bedenkt, dass es zu 99 Prozent aus Text besteht", kommentiert ein Nutzer auf Twitter. (kat)

