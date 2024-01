Erste private Mondlandung im Visier: „Peregrine“ gestartet

Cape Canaveral Das Zeitalter der privaten Raumfahrt hat längst begonnen - doch am Mond haben sich kommerzielle Unternehmen bislang die Zähne ausgebissen. Das soll sich nun ändern.

Eine US-Mission mit dem Ziel einer ersten erfolgreichen kommerziellen Landung auf dem Mond ist zum Erdtrabanten aufgebrochen. Am Montagmorgen hob die Rakete vom Typ „Vulcan Centaur“ des Herstellers ULA mit dem Lander „Peregrine“ an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab.

Die unbemannte Kapsel des US-Unternehmens Astrobotic aus Pittsburgh soll am 23. Februar (US-Zeit ET) in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis (Bucht der Klebrigkeit) landen. Es wäre die erste - wenn auch unbemannte - US-Mondlandung seit den Apollo-Missionen vor über 50 Jahren.

Eine private Mission ist bereits gescheitert

Garantiert ist der Erfolg keineswegs: Im April vergangenen Jahres scheiterte eine japanische Firma bei einer ähnlichen Mission. Als Grund gab das Unternehmen ispace eine fehlerhafte Höhenberechnung des Landers an. Kurz nach der anvisierten Landezeit von „Hakuto-R“ auf dem Mond hatte ispace keine Daten mehr vom Lander empfangen. Die Firma geht davon aus, dass er im freien Fall auf die Mondoberfläche gestürzt ist.

Bei einem Erfolg wäre es die weltweit erste private Mondlandung gewesen, nun folgt der zweite solche Versuch eines Unternehmens. Bereits seit Jahren wollen auch private Firmen auf dem Mond landen und andere Raumfahrtprojekte stemmen, unter anderem SpaceX von Milliardär Elon Musk. Wie bei der Raumstation ISS arbeitet die US-Raumfahrtbehörde Nasa auch bei Mond-Projekten immer enger mit kommerziellen Anbietern zusammen, weil sich das als effizienter und letztendlich kostensparender Weg erwiesen hat. Umgekehrt hängt das Geschäftsmodell privater Firmen bislang vielfach von staatlichen Auftraggebern ab.

Erkenntnisse sollen bemannter Mondmission dienen

Bei der „Peregrine Mission 1“ konnten Privatpersonen sich Raum für den Transport von Material zum Mond in dem Lander kaufen, der 1,9 Meter hoch ist und einen Durchmesser von 2,5 Metern hat. Auch die US-Weltraumbehörde Nasa will mit mehreren Geräten auf der Reise ihre eigenen Expeditionen zum Mond vorbereiten, der etwa 380 000 Kilometer von der Erde entfernt ist.

Die Nasa möchte bei der Mission unter anderem die Mondexosphäre untersuchen. Zudem sollen thermische Eigenschaften und der Wasserstoffgehalt des Materials auf der Mondoberfläche (Regolith) erkundet werden. Geplant ist auch, fortschrittliche Solaranlagen bei dieser Mond-Kollaboration zwischen Nasa und einem Privat-Unternehmen zu testen.

Die Untersuchungen würden dabei helfen, „uns besser darauf vorzubereiten, bemannte Missionen zurück zum Mond zu schicken“, hatte Nasa-Wissenschaftler Paul Niles vor dem Start erklärt. Im Rahmen des „Artemis“-Programms will die Nasa nach derzeitigem Stand Ende 2024 mit drei Männern und einer Frau bei der rund zehntägigen Mission „Artemis 2“ den Mond umrunden. 2025 sollen dann bei „Artemis 3“ - zumindest nach derzeitigem Plan - nach mehr als einem halben Jahrhundert wieder Astronauten auf dem Mond landen, darunter erstmals eine Frau und eine nicht-weiße Person. Das langfristige Ziel von „Artemis“ ist die Errichtung einer permanenten Mondbasis als Grundlage für Missionen zum Mars.

Ureinwohner Amerikas haben Einwände gegen eine Ladung

Wichtig ist dabei für die US-Raumfahrtagentur die Hilfe durch private Raumfahrtunternehmen. „Wir wissen nicht, wie viele dieser frühen Tests erfolgreich sein werden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass diese amerikanischen Unternehmen technisch detailorientiert sind. Sie sind sehr geschäftstüchtig. Sie sind einfallsreich und motiviert“, lobte Nasa-Programmchef Chris Culbert Astrobotic und weitere Partner. Die Firmen seien hochmotiviert, den Mond als Geschäftsfeld zu erobern.

Die Nasa plant neben der „Peregrin“-Mission weitere Kooperationen im Rahmen ihrer CLPS-Initiative (Commercial Lunar Payload Services), um Material zum Mond zu bringen. Dabei vergibt sie ein Art Lieferauftrag an ein Unternehmen wie Astrobotic. „Stellen Sie sich die „Peregrine“-Raumsonde als ein Liefervehikel im Weltraum vor“, schreibt das private Raumfahrtunternehmen. „So wie Versandunternehmen wie etwa DHL Pakete rund um die Welt verschicken, schickt Astrobotic Artikel zum Mond.“ Nach Unternehmensangaben hat „Peregrine“ Lieferungen von Regierungen, Unternehmen, Universitäten und der Nasa aus sieben verschiedenen Ländern an Bord.

Eine Ladung von privaten Partnern in „Peregrine“ ist zumindest einigen Ureinwohnern in den USA ein Dorn im Auge: Menschliche und tierische Asche soll - als besondere letzte Ruhestätte - durch die Mission auch auf den Mond gelangen. US-Medienberichten zufolge schrieb der Präsident der Navajo Nation im Bundesstaat Arizona, Buu Nygren, deshalb der Nasa einen Beschwerdebrief: Die Mission entweihe den in ihrer Kultur als heilig angesehenen Mond, hieß es.