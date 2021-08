Wuhan lässt gesamte Bevölkerung auf Corona testen

Die chinesischen Behörden haben Massen-Coronavirus-Tests in Wuhan angekündigt, da eine ungewöhnlich große Serie von Covid-19-Ausbrüchen die Stadt erreicht hat.

Peking Wuhan war mit strikten Maßnahmen bislang sehr erfolgreich im Kampf gegen das Coronavirus. Nun geht in der Millionen-Metropole erneut die Sorge um: Die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch.

Als Reaktion auf die sich auch in China verbreitende Delta-Variante des Coronavirus lässt das einstige Pandemie-Epizentrum Wuhan seine gesamte Bevölkerung testen.

Wie die staatliche Volkszeitung am Dienstag berichtete, trafen die Behörden der Elf-Millionen-Metropole die Entscheidung, nachdem die ersten drei Infektionen in der Stadt seit gut einem Jahr verzeichnet wurden.

Strikte Maßnahmen in Wuhan

Das Coronavirus war im Dezember 2019 weltweit erstmals im zentralchinesischen Wuhan aufgetreten. Als Reaktion hatte die Regierung die Menschen in der Stadt für 76 Tage in einen Lockdown geschickt. Mit strikten Maßnahmen ging das bevölkerungsreichste Land seitdem gegen das Coronavirus vor, weshalb es - von einigen lokalen Ausbrüchen abgesehen - schon seit dem vergangenen Sommer so gut wie keine Infektionen mehr gibt.

Nach einem Ausbruch am Flughafen der ostchinesischen Stadt Nanjing vor zwei Wochen breitet sich nun jedoch die Delta-Variante auf immer mehr Städte in China aus. Bislang wurden landesweit mehr als 400 Infektionen mit der Variante gemeldet. Vielerorts werden Massentests durchgeführt. Auch wurden Reisen in Teilen des Landes eingeschränkt.

