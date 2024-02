Berlin In welcher Stadt ist das Leben am teuersten? Eine aktuelle Auswertung hat genau das untersucht – mit einem interessanten Ergebnis.

Das Leben wird immer teurer – auch in Deutschland. Dabei sind die Lebenshaltungskosten in den deutschen Großstädten noch lange nicht so hoch wie in einigen anderen Städten der Welt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung der Datenbank „Numbeo“. Im weltweiten Ranking der teuersten Städte der Welt belegte keine deutsche Stadt einen Platz unter den Top 50. Analysiert wurden für den „Cost of Living Index 2024“ etwa die Kosten für Lebensmittel, Restaurants, Verkehrsmittel und Versorgungsleistungen – sowohl mit als auch ohne Mietpreise.

Teuerste Städte der Welt: Keine deutsche Stadt unter Top 10

Angeführt wird das Ranking von einer überraschenden Stadt: Hamilton, die Hauptstadt von Bermuda. Dort ist das Leben laut der Auswertung teuer als in allen anderen Städten dieser Welt. Auf dem zweiten Platz im Rangliste der Lebenshaltungskosten ohne Mieten landete etwas weniger überraschend eine europäische Stadt: Zürich in der Schweiz, dicht gefolgt von zwei weiteren Schweizer Städten, Basel und Lausanne. Den fünften Platz belegte die US-amerikanische Stadt San Jose in Kalifornien. Auf den weiteren Plätzen der Top 10 landeten folgende Städte:

6. Platz: Genf, Schweiz

7. Platz: San Francisco, USA

8. Platz: Bern, Schweiz

9. Platz: Washington, USA

10. Platz: New York, USA

Höchste Lebenshaltungskosten: Essen landet vor München

Die erste deutsche Stadt taucht in dem Ranking auf Platz 72 auf: Hamburg. Auf Platz 88 landete Essen in Nordrhein-Westfalen, auf Platz 89 Düsseldorf. Die in vielen anderen Studien teuerste Stadt Deutschlands, München, hingegen belegte nur Platz 94. Die Bundeshauptstadt erreichte die Top 100 nicht, sie landete auf 108.

Das ändert sich allerdings, wenn die Mietkosten miteinbezogen werden. Während die Verteilung der vorderen Plätze im Ranking der Lebenshaltungskosten inklusive Mieten ähnlich aussieht, gibt es bei den deutschen Städten einen Wechsel: Die hohen Mieten schieben München und Berlin nach vorne. Die bayerische Landeshauptstadt rangiert dann mit Platz 83 vor Berlin mit Platz 89 und Hamburg mit Platz 93 – und ist damit doch wieder die teuerste Stadt Deutschlands.

Das andere Ende des Rankings belegen vor allem Städte in Indien und Pakistan. Die günstigste Stadt ist demnach die größte pakistanische Stadt Karachi.

