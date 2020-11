Wiesbaden. Die Gesellschaft für deutsche Sprache verkündet am 30. November die Wörter des Jahres 2020 – darunter sicherlich viel Corona-Vokabular.

Ob es wohl „Herdenimmunität“, „R-Wert“ oder „Maskenpflicht“ in die Top Zehn schaffen? Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) verkündet am Montag um 10 Uhr in Wiesbaden die Wörter des Jahres 2020 . Eine Jury wählte aus tausenden Vorschlägen zehn Begriffe aus, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben des Jahres sprachlich besonders prägten. Einsendungen konnten bis zum 25. November online und auf dem Postweg vorgenommen werden.

2019 hatte es die „ Respektrente “ zum Wort des Jahres geschafft – die Grundrente für jene, die 35 Jahre lang berufstätig waren und eine Rente unterhalb des Existenzminimums beziehen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten im vergangenen Jahr „Rollerchaos“ und „Fridays for Future“. Dahinter folgten unter anderem „Schaulästige“, „brexitmüde“ und „gegengoogeln“.

Wort des Jahres wird seit 1977 regelmäßig gekürt

Die GfdS kürte erstmals 1971 Wörter und Wendungen des Jahres – damals landete „aufmüpfig“ auf Platz eins. Seit 1977 (Wort des Jahres: „Szene“) findet die Auswahl jährlich statt.

Die Sprachwissenschaftler sehen ihre Auswahl als Beitrag zur Zeitgeschichte: Nach Angaben der GfdS ist nicht die Häufigkeit eines Ausdrucks für die Auswahl entscheidend, sondern seine Signifikanz und Popularität . Die ausgewählten Wörter sind demnach mit keiner Wertung oder Empfehlung verbunden.

Nicht zu verwechseln ist das „Wort des Jahres" mit dem „ Jugendwort des Jahres ", das jährlich vom Langenscheidt-Verlag bekannt gegeben wird. 2020 schaffte es „lost" auf den ersten Platz .