„Wuppertal stellt sich quer“ protestiert gegen Rechtsextreme

Wuppertal. Geplant sind Kundgebungen in den Stadtteilen Barmen und Oberbarmen. Rechtsextreme und Reichsbürger wollen in Wuppertal aufmarschieren.

Das Aktionsbündnis „Wuppertal stellt sich quer“ ruft für den 19. August zu Protesten gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremen und Reichsbürgern in Wuppertal auf. Geplant sind Kundgebungen in den Stadtteilen Barmen und Oberbarmen, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Bis zu 200 Teilnehmer werden dazu erwartet.

Die Demonstration der Rechtsextremen soll gegen 14 Uhr beginnen und von Barmen nach Oberbarmen führen. Die Versammlung steht unter dem Motto „NRW erwacht für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“ und wurde von einer Privatperson angemeldet. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 300 Teilnehmern. (epd)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama