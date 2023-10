Berlin Wegen der Zeitumstellung wird im Oktober an der Uhr gedreht. Doch was ist mit Smartphones: Stellen sie sich automatisch um? Ale Infos.

Ende Oktober beginnt die Winterzeit, Millionen Menschen müssen dann ihre Uhren umstellen

Doch was gilt bei der Zeitumstellung für Handys? Stellt sich das Smartphone automatisch um?

Das müssen Android- und iOS-Nutzerinnen und -Nutzer wissen

Zweimal im Jahr steht stehen die Uhren in Deutschland ganz besonders im Fokus. Jeweils Ende März und Ende Oktober werden sie eine Stunde vor beziehungsweise zurückgestellt. Für alle Menschen, die keine Funkuhr besitzen, heißt das zweimal pro Jahr: Uhr umstellen. Bei mehreren Uhren in der Wohnung oder im Haus kann die Zeitumstellung so schnell nervig werden. Umso schöner ist es, wenn sich der Großteil von selbst an die neue Zeit anpasst. Doch was ist mit dem Smartphone? Mehr zum Thema: Zeitumstellung – Wann wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt?

Zeitumstellung: Die richtigen Einstellungen am Smartphone

In der Regel sind Smartphones mit dem Internet verbunden und stellen sich deshalb automatisch auf Winter- oder Sommerzeit um. In den Werkseinstellungen ist das bereits richtig eingestellt. Allerdings ist es möglich, dass die Funktion aus Versehen deaktiviert wurde. In diesen Fällen gehen Sie so vor:

Android: Wählen Sie in den Einstellungen "Datum und Uhrzeit" und aktivieren Sie "Datum und Uhrzeit automatisch stellen".

iOS: Im Menü wählen Sie "Datum und Uhrzeit" und aktivieren "Automatisch einstellen".

Notfalls lohnt sich kurz vor der Zeitumstellung ein Blick auf die Einstellungen. So zeigt ihr Handy am nächsten Morgen auch sicher die richtige Uhrzeit an. Lesen Sie auch: Zeitumstellung – So bekämpfen Sie den Mini-Jetlag

(fmg)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama