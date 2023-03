In einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg sind mehrere Menschen erschossen und weitere Menschen schwer verletzt worden. Beamte hätten anschließend "eine leblose Person aufgefunden, bei der wir davon ausgehen, dass es sich um einen Täter handeln könnte", teilte die Polizei mit.

Mehrere Tote und Schwerverletzte durch Schüsse in Hamburger Kirche

Zeugen Jehovas Gemeindesaal wird zum Tatort: Was ist ein Königreichssaal?

Berlin In einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden Menschen durch Schüsse getötet. Was es mit der Stätte auf sich hat.

Der Schock in Hamburg sitzt tief: Am Donnerstagabend wurden bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt. Die Polizei stuft die grausame Tat in dem Königreichssaal als Amoklauf ein. Mehr zum Thema: Bluttat bei Zeugen Jehovas: Acht Tote – darunter der Täter

Doch was hat es mit dem Königreichssaal auf sich? Welche Bedeutung haben die Räume und Gebäude für die Glaubensgemeinschaft?

Zeugen Jehovas: Das ist ein Königreichssaal

Der Begriff "Königreichssaal" leitet sich von der Überzeugung der Zeugen Jehovas ab, dass sie das Königreich Gottes auf Erden vertreten und in seinen Dienst gestellt sind.

Diese Gebäude oder Räume werden für alle religiösen Zusammenkünfte benutzt. Hier wird nicht nur gebetet, die Säle werden auch für Predigten, Bibelstudien, Gemeinschaftsstudien und weitere Veranstaltungen genutzt.

Dabei sind Königreichssäle meist rein funktional und schlicht gestaltet: Häufig handelt es sich um einfache, zweckmäßige Gebäude, die speziell für den Gebrauch durch Zeugen Jehovas konzipiert wurden. Die Wände sind dabei frei von jeder christlichen Symbolik: Bilder, Symbole oder religiösen Artefakte findet man dort in der Regel nicht.

Deutschland: Wie viele Königreichssäle gibt es?

Der Seite jehovaszeugen.de zufolge wurden zu Jahresbeginn in ganz Deutschland 884 Königreichssäle gezählt. Der Statistik zufolge leben rund 175.558 Zeugen Jehovas in Deutschland (Stand: Januar 2023).

Königreichssäle sind normalerweise für die Öffentlichkeit zugänglich. Nicht selten laden Verkünderinnen und Verkünder, wie die Mitglieder der Zeugen Jehovas genannt werden, auch Nichtmitglieder zu ihren Zusammenkünften ein.

Die meisten Königreichssäle sind im Besitz der örtlichen Gemeinde von Zeugen Jehovas und werden von Freiwilligen betrieben und gewartet. (day)

