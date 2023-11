Zoll-Razzia: Kontrolleure gehen gegen Clankriminalität vor

Duisburg/Essen/Oberhausen. Auch in Duisburg, Essen und Oberhausen sind Zoll-Kontrolleure gegen Clankriminalität vorgegangen. Dabei hatten sie besonderen Branchen im Fokus.

Bei einer Zollrazzia gegen Schwarzarbeit im Zusammenhang mit Bekämpfung der Clankriminalität in Oberhausen, Essen, und Duisburg am 24. November hat das Hauptzollamt Duisburg mehrere Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Wie der Zoll mitteilt, in zehn Fällen wegen fehlender Arbeitserlaubnis und in einem Fall wegen Verletzung der Stundenaufzeichnungspflicht.

Zollrazzia in NRW: Offene Bargeldforderungen vollstreckt

Zudem leitete der Zoll in sieben Fällen Steuerstrafverfahren wegen unversteuertem Tabak (rund 9 Kilogramm) ein. Eine kleine Menge an unversteuerten Kaffee und E-Zigaretten wurde sichergestellt. Offene Forderungen von insgesamt 10.900 Euro konnten vollstreckt werden.

„Bei den Prüfungen wurde ein besonderes Augenmerk auf Branchen mit besonderer Risikogeneigtheit zur Clankriminalität gelegt, wie insbesondere Cafés, Bars, Shishabars, Wettbüros, Spielstätten und Barbershops“, teilt der Zoll mit.

Zollrazzia in NRW: Unterlagen werden noch geprüft

Die durch die Einsatzkräfte sichergestellten Unterlagen werden noch geprüft. So können sich noch weitere Strafverfahren oder Ordnungswidrigkeiten ergeben.

Das Hauptzollamt Duisburg beteiligte sich mit über 50 Beschäftigten der bundesweiten Prüfung. Bei der Prüfung wurden die Einsatzkräfte durch zolleigene Kräfte der Kontrolleinheiten und der Vollstreckungsstelle, sowie durch Mitarbeiter der Städte und Kräfte der Polizei unterstützt.

