Schulschließung Zwei Schulen in Mönchengladbach nach Drohungen geschlossen

Mönchengladbach. Nach neuen Drohungen bleiben zwei Schulen in Mönchengladbach vorsorglich geschlossen. Das Gebäude wurde durchsucht, gefunden wurde aber nichts.

Nach neuen Drohungen bleiben zwei Schulen in Mönchengladbach am Freitag und Samstag vorsorglich geschlossen. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter „erneut Straftaten im Schulzusammenhang angedroht“. Am Donnerstag hatte die Polizei die Gemeinschaftsgrundschule und die Gesamtschule im Stadtteil Hardt nach einer Bombendrohung geräumt. Beamte suchten die Gebäude mit Hunden ab, verdächtige Gegenstände wurden aber nicht gefunden. Nach Abschluss des Einsatzes habe es dann neue Drohungen gegeben.

Unterricht soll am Montag wieder aufgenommen werden

Angaben zu Art und Inhalt der Kontaktaufnahme durch den Täter wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Die Entwicklung veranlasse die Polizei jedoch zu „lageangepassten gefahrenabwehrenden Maßnahmen“, hieß es. Näheres dazu werde nicht mitgeteilt.

In Abstimmung mit den Schulleitungen blieben die beiden Schulen nun vorsichtshalber geschlossen. Der Unterricht solle am Montag wieder aufgenommen werden. (dpa)

