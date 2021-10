Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug im Siebengebirge

Königswinter. Ein Kleinflugzeug ist am Montagmorgen über dem Siebengebirge abgestürzt. Mindestens zwei Menschen sterben. Die Absturz-Ursache ist noch Unklar.

Ein Kleinflugzeug ist im Siebengebirge bei Königswinter abgestürzt. Es seien bislang zwei Tote gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen in Bonn. Rettungskräfte suchten die Umgebung weiter ab. Wie viele Menschen an Bord waren, ist noch unklar.

Der Absturzort liegt unweit der Festungsruine Löwenburg mitten im Wald. Warum es zu dem Absturz der Propellermaschine kam, ist noch nicht geklärt – am Morgen hatte es Nebel gegeben, was in der Gegend in der Jahreszeit nicht unüblich ist.

Einsatzkräfte suchen nach weiteren möglichen Personen

Trümmerteile lagen Schätzungen der Freiwilligen Feuerwehr zufolge auf einer Fläche von 1000 Quadratmeter verteilt. Im Wald löschten die Einsatzkräfte mehrere kleine Feuer. Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei durchsuchten den Wald um möglicherweise weitere Personen zu finden, so die Feuerwehr.

Der Flug über das Siebengebirge endet für mindestens zwei Menschen tödlich. Teile des Flugzeugs lagen weit verstreut.

Experten der Braunschweiger Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind vor Ort, um sich ein Bild zu machen und um die Ursache herauszufinden. (dpa/red)

