Zwei Tote bei Unfall: Ermittlungen gegen Kölner U21-Kicker

Köln Haben sich zwei U21-Spieler des 1. FC Köln auf der A555 ein Rennen geliefert und einen tödlichen Unfall verursacht? Die Ermittlungen laufen.

Nach dem schweren Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei 20-jährige Autofahrer wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Gegen beide Fahrer werde auch wegen Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit.

Bei dem Unfall am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Wesseling in Fahrtrichtung Bonn waren in einem dritten Auto, einem VW Polo, zwei Menschen verbrannt. „Die Staatsanwaltschaft hat deren Obduktion in Auftrag gegeben und in diesem Zusammenhang um DNA-Abgleiche gebeten“, erklärte ein Sprecher.

Verdächtige spielen in der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln

Nach Angaben der Ermittler kennen sich die beiden unter Verdacht stehenden 20-Jährigen offenbar, weil sie zusammen Fußball spielen. Medienberichte, wonach es sich um Kicker aus der U21, also der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln handelt, dementierte die Staatsanwaltschaft nicht.

Ihre Führerscheine seien sichergestellt worden. Die Polizei Köln habe eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Derzeit würden Zeugen vernommen sowie Mobiltelefone und Unfallspuren ausgewertet. Auch solle in einem Gutachten der Unfall rekonstruiert werden.

In einem Kleinwagen verbrannten ein Mann und eine Frau

Nach früheren Angaben der Polizei wiesen die beiden Wagen, ein Audi und ein Mercedes, an den Seiten Unfallschäden auf, die darauf hindeuteten, dass die Autos sich auf der Fahrt berührt hätten. Der Kleinwagen, in dem die beiden Insassen starben, hatte sich laut Spurenlage auf der Autobahn gedreht und Feuer gefangen. Ein Frontschaden an einem der beiden anderen Wagen lasse auf einen Aufprall auf das Heck des Kleinwagens schließen, erklärte die Polizei.

Die beiden Opfer sind noch nicht endgültig identifiziert. In den beiden anderen Autos saßen neben den 20-jährigen Fahrern jeweils ein 21-jähriger Beifahrer. Der Mercedes-Fahrer war zunächst vom Unfallort geflüchtet, hatte sich aber kurz darauf bei der Polizei gestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koen@polizei.nrw.de entgegen. (dpa/red)

