Corona-Podcast #39 Dittmer: Brauchen dringend Antikörper-Studie in Deutschland

Essen. Prof. Dittmer ist gegen eine Lockerung der Maskenpflicht an Schulen. Außerdem sieht er weiterhin Gefahren bei öffentlichen Veranstaltungen.

Prof. Ulf Dittmer denkt, dass es mittlerweile eine größere Herdenimmunität gebe, als bisher vermutet. Um dies zu beweisen, fehle allerdings eine repräsentative Antikörper-Studie, die die komplette deutsche Gesellschaft widerspiegelt. Eine solche Studie hatte Chefvirologe der Uniklinik Essen bereits angedacht und auch das Gesundheitsministerium war interessiert. Dem Ministerium war die Studie dann zu teuer, wie der Virologe im Gespräch verrät.

Perspektivisch wird der kommende Winter aus Dittmers Sicht allerdings nicht so schwerwiegend verlaufen wie der Vergangene, da sich das Virus durch die jetzt vorhandene Impfsituation nicht mehr so stark verbreiten könne. Eine Lockerung der Maskenpflicht an Schulen sieht er trotzdem weiterhin kritisch – auch die Masken müssten definitiv nach den Ferien weitergetragen werden, fordert der Experte.

