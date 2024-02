Das sind die Pläne nach der Trainer-Entlassung

Kangaroos-Geschäftsführer Michael Dahmen spricht über die Probleme der Saison, seine Fehlentscheidungen und die Folgen des möglichen Abstiegs.

Die Iserlohn Kangaroos gingen mit viel Selbstvertrauen in die aktuelle Saison der Pro-B-Basketball-Bundesliga. Im „JUMP!“-Podcast spricht Geschäftsführer Michael Dahmen über die hohen Ziele für das Team, das seiner Einschätzung nach unter den Top Vier in der Tabelle stehen könnte. Stattdessen befindet sich die Mannschaft in einem unerwarteten Abstiegskampf. Die Konsequenz zog er mit der Entlassung von Trainer Dennis Shirvan. Warum sich Dahmen nach schwachem Start in die Saison und einer zwischenzeitlich sechs Spiele andauernden Niederlagenserie erst jetzt für einen Wechsel auf der Trainerbank entschied, bespricht er in der neuen Folge des Podcasts.

Außerdem gibt er Einblicke in die Trainersuche und warum es sein könnte, dass Assistenz-Trainer Toni Prostran auch weiterhin die Zügel in der Hand hält, obwohl dieser das gar nicht als Ideallösung sieht.

