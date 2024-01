Die größte Fähigkeit von Elias Marei fällt oft nicht auf

Der Forward spielt jede Partie mit viel Leidenschaft und Herz. Den Iserlohn Kangaroos gibt er aber auch etwas, das später nirgendwo notiert wird.

Elias Marei startete seine professionelle Basketballkarriere bei den Iserlohn Kangaroos und bringt meist viele Emotionen mit auf den Hallenboden. Im Gegensatz zu anderen Spielern ist er aber auf nichts spezialisiert, stattdessen macht er auf dem Feld von allem ein bisschen. Seine Rolle im Team ist deswegen nicht unwichtiger, denn er macht die kleinen Sachen und verschreibt sich ganz dem Hustle. Er erklärt, was es damit auf sich hat und warum damit Spiele entschieden werden können. Außerdem spricht Marei über sein freiwilliges soziales Jahr, was bei der Arbeit mit Kindern in einem Basketballkontext besonders schwierig war und welche wichtige Lektion er daraus gezogen hat.

