5 Gelassenheit im Büroalltag - Reflexionsübungen für eine entspanntere Sichtweise

Du fühlst dich öfters gestresst? Du möchtest mit mehr Leichtigkeit deinen Büroalltag meistern? Dann ist diese Podcastfolge mit deiner Host Kirsten Schneider genau das Richtige für dich.

Vielleicht hast du auch schon gehört, dass Reflexionsfragen und die Journaling-Technik dir dabei helfen können, eingefahrene Routinen im Alltag zu durchbrechen, die Helikopterperspektive einzunehmen und mit mehr Gelassenheit zu reagieren. Eine Lösung, um den Alltag im Büro zu meistern und sich nicht von Stress und Hektik überwältigen zu lassen, ist Gelassenheit.

Kirsten schenkt dir in der heutigen Folge drei Übungen sowie gezielten Reflexionsfragen, um Gelassenheit in deinen Büroalltag einkehren zu lassen. Am besten du schnappst dir für diese Folge gleich Zettel und Stift oder dein Notiz-App.

In dieser Podcastfolge erfährst du von Kirsten Schneider …

*Was sich hinter Gelassenheit im Büroalltag verbirgt.

*Welche Vorteile Gelassenheit mit sich bringt.

*Wie du bewusst die Helikopterperspektive einnimmst.

*Welche Reflexionsfragen dich dabei unterstützen raus zu kommen aus gelernten Verhaltensmustern, um in stressigen Situationen gelassener zu reagieren.

Wir hoffen sehr, dass dich die Folge „Gelassenheit im Büroalltag“ motiviert eine andere Perspektive auf Herausforderungen im Büroalltag einzunehmen.

Viel Spaß beim Reflektieren!

Bis dahin keep on relaxing,

Deine Kirsten

