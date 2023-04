6 Gehmeditation für die Pause - 15 Minuten Entspannung im Büroalltag

Du fühlst dich gestresst vom Alltag? Du suchst nach einer Entspannung in deiner Pause? Dann ist diese 15-minütige Gehmeditation genau das richtige für Dich!

15 Minuten Gehmeditation für die Pause

Du fühlst dich gestresst vom Alltag? Du suchst nach einer Entspannung in deiner Pause?

Dann ist diese 15-minütige Gehmeditation genau das richtige für Dich! Eine Gehmeditation fördert die Entspannung, da sie uns dabei hilft, den Geist zu beruhigen und das Atmen zu vertiefen. Durch das achtsame Gehen in der Natur können wir auch unseren Körper entspannen und unser Stresslevel senken. So wirst du dich insgesamt wohler fühlen und kannst dich wieder besser konzentrieren.

In dieser Folge wird dich deine Host Kirsten Schneider durch eine 15-minütige Gehmeditation führen. Sie wird dir zeigen, wie du deinen Geist und Körper beruhigen kannst und wie du mehr Achtsamkeit in deinen stressigen Alltag bringen kannst.

Also schnapp dir deine Kopfhörer, suche dir einen ruhigen Ort und lasse dich von Kirstens Anleitung in die Welt der Gehmeditation einführen. Du wirst sehen, wie wunderbar es sich anfühlt, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und in die Ruhe des gegenwärtigen Moments einzutauchen.

In dieser Podcast-Folge erfährst du …

wie du unterwegs dich entspannen kannst

welche Vorteile Gehmeditation für deine mentale und physische Gesundheit mitbringt

wie gut dir eine 15 Minuten Gehmeditation tut (Live Experience)

Wir hoffen, dass wir dir mit dieser Geh-Meditation Inspiration schenken konnten, wie du in 15 Minuten mehr zu dir kommen kannst.

Wir wünschen dir viel Freude bei der Gehmeditation!

Bis dahin keep on Relaxing,

Deine Kirsten

Du möchtest tiefer in das Thema Entspannung am Arbeitsplatz eintauchen? Dann probiere doch gleich die gratis 7 Tage „Office Yoga Challenge“ aus, die dich mit Yoga Videos und gezielten Reflexionsfragen begleitet.

https://www.officebalance.de/office-yoga-challenge

Ihr habt Fragen, Anregungen zum Podcast oder möchtet euch bei Kirsten melden? Dann sendet einfach eine Email an email@officebalance.de

Für mehr Inspiration folgt Kirsten Schneider auf LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/kirsten-schneider-officebalance/

Du möchtest deinen Alltag positiv verändern? Dann schau mal vorbei auf http://www.officebalance.de

Ihr könnt den Podcast auf allen Portalen der Funke Mediengruppe finden, sowie überall dort, wo es Podcast gibt.