9 "Keine Zeit"- Tipps für eine daily 15 Minuten Mini-Pausen Routine

Du möchtest wissen, wie du Mini-Pausen wirklich in deinen Alltag integrieren kannst? Wie du es schaffst Hürden zu überwinden und trotz vollem Tag Raum schaffen kannst für Bewegung und Entspannung? Dann sei auf die heutige Podcast Folge mit deiner Host Kirsten Schneider gespannt.

Wir leben in einer hektischen Arbeitswelt, in der wir oft das Gefühl haben, dass uns die Zeit davonrennt und wir ständig unter Druck stehen. Dabei vergessen wir häufig, wie wichtig es ist, uns selbst eine kleine Auszeit zu gönnen.

In dieser Folge wird dir deine Host Kirsten Schneider Tipps geben, wie du langfristig Mini-Pausen in deinen Alltag integrieren und deinen inneren Schweinehund überwinden kannst. Kirsten ist Expertin für Achtsamkeit und Resilienz und hat bereits vielen Menschen dabei geholfen, mehr Ruhe und Gelassenheit in ihren Alltag zu bringen.

Wenn du auch an dem Punkt stehst, an dem du mehr Ruhe und Gelassenheit in deinem Alltag brauchst, dann hör rein und starte in einen Arbeitsalltag mit mehr Leichtigkeit.

In dieser Podcast Folge erfährst du . . .

*Warum Mini-Pausen dir Entspannung und Gelassenheit schenken

*Wie du deine Ziele definierst mit 5 einfachen Reflexionsfragen

*Tipps, wie Mini-Pausen zur täglichen Routine werden

Bis dahin keep on Relaxing,

Deine Kirsten

-------------------------------------------------

Du möchtest tiefer in das Thema Entspannung am Arbeitsplatz eintauchen? Dann probiere doch gleich die 7 Tage „Office Yoga Challenge“ aus, die dich mit Yoga Videos und gezielten Reflexionsfragen begleitet. https://www.officebalance.de/office-yoga-challenge

Du hast Fragen, Anregungen zum Podcast oder möchtet euch bei Kirsten melden? Dann sendet einfach eine Email an email@officebalance.de

Für mehr Inspiration folgt Kirsten Schneider auf LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/kirsten-schneider-officebalance/

Du möchtest deinen Alltag positiv verändern? Dann erfahre hier mehr zum E-Learning Programm von Kirsten: http://www.officebalance.de

Du kannst den Podcast auf allen Portalen der Funke Mediengruppe finden, sowie überall dort, wo es Podcast gibt.