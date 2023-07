20 Bye Rundrücken- 15 Min Übungen für den oberen Rücken- ideal fürs Büro

Du verbringst viel Zeit am Schreibtisch und erwischt dich immer wieder dabei wie du eine schlechte Körperhaltung einnimmst? Du möchtest aktiv gegen den Rundrücken angehen und deine Körperhaltung verbessern? Dann sei auf die heutige Podcast Folge mit wertvollen Rückenübungen von deiner Host Kirsten Schneider gespannt.

Stundenlanges Sitzen am Schreibtisch führt oft zu einem Rundrücken und einer schlechten Körperhaltung. Nicht nur sieht es unschön aus, sondern es kann auch zu Verspannungen, Rückenschmerzen und Atemproblemen führen. Doch es gibt gute Nachrichten! Kirsten zeigt dir wie du mit einigen einfachen Office Yoga Übungen und Anpassungen an deinem Arbeitsplatz in nur 15 Minuten aktiv gegen den Rundrücken angehen kannst und eine aufrechte Haltung sowie mehr Raum zum Atmen erreichst.

Ein Rundrücken am Schreibtisch ist ein häufiges Problem, das jedoch nicht ignoriert werden sollte. Nimm dir die Zeit, dich um deine Körperhaltung zu kümmern, und du wirst die positiven Auswirkungen auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden spüren.

In dieser Podcast Folge erfährst du

*welche Übungen dir im Büroalltag helfen

*wie du Rundrücken vorbeugen kannst

*wie du Rückenschmerzen im oberen Rücken reduzieren kannst

Nimm eine bequeme Sitzposition ein, schnapp dir deine Kopfhörer und lass uns gemeinsam die Büro Yoga Übungen durchführen!

Bis dahin keep on Relaxing,

Deine Kirsten

--------

Du möchtest Büro Yoga per Video erleben? Jetzt zum Onlinekurs "Office Balance-rückenfit.entspannt.glücklich." anmelden: https://www.officebalance.de/mein-14-Wochen-Programm

Du möchtest tiefer in das Thema Entspannung am Arbeitsplatz eintauchen? Dann probiere doch gleich die 7 Tage „Office Yoga Challenge“ aus, die dich mit Yoga Videos und gezielten Reflexionsfragen begleitet. https://www.officebalance.de/office-yoga-challenge

Du hast Fragen, Anregungen zum Podcast oder möchtet euch bei Kirsten melden? Dann sendet einfach eine Email an email@officebalance.de

Für mehr Inspiration folgt Kirsten Schneider auf LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/kirsten-schneider-officebalance/

Du kannst den Podcast auf allen Portalen der Funke Mediengruppe finden, sowie überall dort, wo es Podcast gibt.