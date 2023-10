Folge 30: Warum die Darmflora im Zentrum der Gesundheit steht

Durch unsere industrialisierte Nahrung haben es die Gäste in unserem Körperinneren immer schwerer. Wie man den Darm saniert.

In der Darmflora tummeln sich Billionen von Bakterien, im Idealfall mindestens 1000 Arten. Dieses individuelle Ökosystem ist allerdings in den westlichen Industrienationen stark bedroht, denn viele Menschen kümmern sich nicht darum und bekommen deshalb diverse Zivilisationskrankheiten. Dr. Matthias Riedl erklärt in dieser Folge, warum Babys ohne Darmflora zur Welt kommen, wie sie sich aufbaut, warum Kaiserschnittgeburten diesbezüglich problematisch sind und warum sich das Risiko für Diabetes, Übergewicht und Krankheiten im späteren Leben erhöht. Und er nennt Lebensmittel, die der gesunden Darmflora zuträglich sind – und welche Folgen das für die Psyche hat.

Außerdem gibt es am Ende der Folge ein darmgesundes Rezept.

Weitere Folgen https://www.abendblatt.de/podcast/ernaehrungspodcast/ und auf Youtube.

https://youtu.be/b-XuPWyRqiA