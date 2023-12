Folge 33: Warum Nüsse wie Medikamente wirken

Sie gelten manchen als Dickmacher, doch Dr. Matthias Riedl lobpreist sie geradezu als Wunder der Natur und erklärt auch warum.

Viele Menschen haben immer noch Vorurteile gegenüber Nüssen, doch der Ernährungs-Doc sieht in den kleinen Kraftpaketen gerade eine Medizin. Sie enthalten viel pflanzliches Eiweiß, gesunde Fette, Ballaststoffe, Mineralien, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe. In dieser Podcast-Folge benennt Dr. Riedl die Vorzüge der einzelnen Sorten und erklärt, welche Wirkung Mandeln, Pistazien, Macadamia, Walnüsse, Haselnüsse, Pinienkerne, Paranüsse auf den Körper haben und warum Menschen mit Magnesiummangeln Nüsse unbedingt in ihren Speiseplan aufnehmen sollten. Er hat außerdem Ratschläge für Nussallergiker. Was übrigens auch sehr interessant ist: Nüsse machen die Menschen empathischer. Aktuell stehen sie ohnehin auf vielen Tellern samt Nussknacker in den Wohnungen – das verführt dann auch dazu, regelmäßig Nüsse zu knacken und zu essen. Und auch die Weihnachtsbäckerei kommt meistens nicht ohne sie aus. Hierzu gibt der Ernährungsmediziner Tipps, wie man die Keksrezepte abwandeln kann, um sie gesünder zu machen. Außerdem sprechen wir sprechen in dieser Folge darüber, ob Rohkost am Abend wirklich nicht bekömmlich ist oder ob es sich dabei um einen Ernährungs-Mythos handelt. Und zum Abschluss gibt es wieder ein Rezept – diesmal jahreszeitlich passend ein Bratapfel-Mandel-Crumble. Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast/ernaehrungspodcast/ und auf YouTube. Das aktuelle Rezept findet Ihr auf abendblatt.de

