„JUMP“- Der Kangaroos-Podcast: Die ehrliche Zwischenbilanz

Iserlohn Warum foulen die Iserlohn Kangaroos so viel? Muss die Strategie vielleicht umgestellt werden? Ein ungeschönter Blick auf den Stand des Teams.

Die Iserlohn Kangaroos plagen fast in jedem Spiel schnell Foulprobleme, die für viele Freiwürfe der Gegner sorgen. Ein Nachteil, der nur schwer auszugleichen ist, wenn selbst nicht an die Linie gegangen wird. Doch woran liegt das? Müsste die Strategie umgestellt werden, um das zu ändern?

Eigentlich sollten die beiden Kapitäne des Teams vor dem NRW-Derby gegen EN Baskets Schwelm die Lage kurz vor der Hälfte der Saison einordnen. Wegen einer spontanen Absage von Ruben Dahmen stellt sich Johannes „Joe“ Konradt alleine den kritischen Fragen. Er gibt außerdem tiefe Einblicke in die Welt eines Dreierschützen und beschreibt zum einen, was in seinem Kopf vorging, als er gegen die Berlin Braves 2000 fünf Dreier in Folge verwandelte, und auch, was unterschätzte Aspekte beim Werfen sind.

Während der Adventszeit geht es in der neuen Folge aber auch ein Stück weit weihnachtlich zu. Joe Konradt erklärt, welche Fähigkeit er sich vom Weihnachtsmann wünschen würde und warum der Heiligabend bei ihm immer so sehr in die Länge gezogen wird.

Der „JUMP!“-Podcast der Kangaroos erscheint vor den Heimspielen

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag vor den Heimspiel-Wochenenden. Die nächste Folge erscheint am 11. Januar vor dem Spiel gegen SC Rist Wedel.

Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts.

