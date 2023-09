Das erwartet euch im Jump-Podcast

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos treffen auf den IKZ. In Interviews geben Spieler und Trainer Einblicke in ihre Basketball-Welt.

Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des ProB-Teams der Iserlohn Kangaroos: Wie erleben die Spieler und Trainer der Kangaroos die Saison? Wie ist die Stimmung im Team? Und welche Ziele haben sie sich vorgenommen?

Außerdem blicken wir mit den Spielern und dem Team zurück auf ihre bisherige Karrieren, die härtesten Gegenspieler und ihre wichtigsten Unterstützer. Nur bei uns erzählen die Profis aber auch, was sie neben dem Court so ausmacht und was ihnen neben dem Basketball wichtig ist im Leben.

Jetzt dem Jump!-Podcast folgen

Los geht es mit der ersten Folge am 28. September! Ab dann gibt es jeden Donnerstag vor den Heimspiel-Wochenenden eine neue Folge. Den Trailer zum Podcast könnt Ihr direkt hier im Player hören:

Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Folgt jetzt unserem Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Ihr habt Fragen oder Feedback? Schreibt uns an redaktion@ikz-online.de