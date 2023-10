„JUMP!“ - Der Kangaroos-Podcast: Episode 3 - Viktor Ziring

Iserlohn. Viktor Ziring spielt nach einer mehrjährigen Auszeit vom Team wieder bei den Iserlohn Kangaroos. Diesmal stark verbessert. Wie kommt das?

Viktor Ziring trug bereits von 2017 bis 2020 das Trikot der Iserlohn Kangaroos und kam nur auf wenig Spielzeit. Nach einem Wechsel in die Heimat und anschließend nach Schwelm, ist der Guard in dieser Saison wieder für Iserlohn im Einsatz. Diesmal aber mit viel mehr Spielzeit, mehr Punkten und einem sicheren Dreier. Wo kommt dieser enorme Sprung her? Viktor gibt die Antworten im Jump-Podcast.

Außerdem Thema: Wie geht der junge Guard mit hohen Rückständen um? Glaubt er selbst noch daran, ein Spiel drehen zu können? Was macht er, wenn aus dem hohen Rückstand am Ende auch eine hohe Niederlage wurde?

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag vor den Heimspiel-Wochenenden. Die nächste Folge gibt es am 16. November zu hören.

