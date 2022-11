Folge 12 - New Work Now

Folge 12 - New Work Now Tatjana Biallas | Journalismus und über die extra Meile im Leben

Mit 35 Jahren Jahren hat Tatjana bereits eine beachtliche Karriere in der Medienwelt hinter sich. Was für Ziele hat sie noch?

Neuer Name, neues Cover. New Work Now begrüßt euch heute zum ersten Mal im neuen Style. Welche Rolle dabei die neue Geschäftsführerin der FUNKE Medien Niedersachsen, Tatjana Biallas, gespielt hat und wie sie die Arbeitswelt dieses Medienkonzerns unter dem Aspekt New Work verändern möchte, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Neben einem Einblick in ihre Karriere, könnt ihr euch zudem auf spannende Learnings freuen, die sie besonders während ihrer Zeit in London geprägt haben. Viel Spaß mit New Work Now!