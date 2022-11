16 Selma Sadikovic von Snocks | Über Employer Branding

Folge 15 - New Work Now

SNOCKS ist heute eines der erfolgreichsten Start-ups in Deutschland. Heute beschäftigen die beiden Gründer über 100 Mitarbeitende.

Selma Sadikovic ist eine von diesen über 100 Mitarbeitenden. Sie ist HR-Lead von SNOCKS und gibt Hostin Kira Marie einen wirklich eindrucksvollen Einblick in ihre Tätigkeiten. In der heutigen Folge lernt ihr nicht nur mehr über SNOCKS kennen, sondern auch Selmas Weg zum HR und was ihr persönlich New Work bedeutet. Hilfreiche und praxisnahe Tipps legt sie Euch ans Herz und ihr werdet merken, wieso das Leben mehr als nur Arbeit sein muss.