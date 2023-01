Folge 25 - New Work Now

Folge 25 - New Work Now #25 Andreas Weck | Über New Work im Journalismus

Andreas Weck ist t3n Magazin Ressortleiter für die Themen rund um Arbeit, Karriere und Management. Für ihn startete seine Karriere aber damals ganz woanders. Mehr zu ihm, seinem Werdegang und seiner Zeit im Silicon Valley, erfahrt ihr in der heutigen Podcastfolge. Auch welche journalistischen Veränderungen er im Hinblick auf New Work bereits erlebt hat und welche zukünftig seiner Meinung nach auftreten können, gibt er wieder. Wer sich für die Remote-Arbeit im Journalismus und praxisnahe Tipps für den Einstieg als Journalist:in interessiert, ist bei New Work Now genau richtig.

