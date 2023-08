Folge 54 - New Work Now

Folge 54 - New Work Now #54 Mitch Senf & Daniel Tröger | Über Inner Work und Fehlerkultur

Mitch und Daniel sprechen über Potenzialentfaltung bei Flowplace

2021 gründeten Mitch Senf, Expert for human potential development, und Daniel Tröger, Modern Leadership und Digital Transformation Expert, das Unternehmen „Flowplace“. Sie setzen auf einen menschenzentrierten Ansatz und wollen Technologie und Potenzialentfaltung miteinander verbinden. Wie sie mit ihrer Plattform Unternehmen dabei unterstützen, die Potenziale der eigenen Mitarbeitenden zu erkennen und zu entfalten, verraten Euch die Gründer in der heutigen Folge. Außerdem erfahrt ihr mehr über die Fehlerkultur und andere New Work-Bausteine, die Teil ihrer Arbeitskultur sind und was Inner Work bedeutet. Haltet auf jeden Fall Stift und Notizblock bereit, denn es erwartet Euch ein vielfältiges Expertenwissen. Viel Spaß!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

Produziert von der FUNKE Mediengruppe.