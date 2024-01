"Ohne Haare, ohne Brüste - auf einmal stand ich nackt da“

Wenn Uta Melle sich am Strand oder in der Sauna oben ohne zeigt, reagieren die Menschen sehr unterschiedlich.

Mutige Mutmacherin: Wenn Uta Melle sich am Strand oder in der Sauna oben ohne zeigt, reagieren die Menschen sehr unterschiedlich. Einige suchen das Gespräch, viele wenden sich ab, manche machen heimlich Fotos. Im Mutmachpodcast von Funke berichtet Uta Melle von niederschmetternden Diagnosen, einer großen Liebe, verschwundener Libido und ihrer Mission Narbe. Unsere Themen: Warum die Ärzte gern „noch ein bißchen stehen lassen“. Warum Paare sich nach einer Diagnose trennen und wie Gatte Hendrick reagiert hat. Wahrheit, Klarheit, Schönheit der Amazonen und tolerierte Prostitution. Brüste als Statussymbol und Frauen als Deko-Objekt. Brüste und Feminismus. „Brauche ich die Dinger?“ Ein Fotoprojekt als Therapie. Plus: Der Architektenhaarschnitt. Folge 704. Uta Melles Homepage Hendrick Melle: Die Amazone vom Kollwitzplatz - Von Ohnmacht und Mut. Eine wahre Liebesgeschichte Das Amazonenbuch der Fotografin Esther Haase Discovering Hands / SBK Yeswecan!cer Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast