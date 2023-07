Podcast - Road to Glory

Podcast - Road to Glory 105. Stefanie Kloß & Andreas Nowak von SILBERMOND: „Glücklich sein ist eine Entscheidung!“

Zu ihren bekanntesten Hits zählen Songs wie „Das Beste“, „Symphonie“ oder „Leichtes Gepäck“: Seit rund zwei Jahrzehnten ist die Band Silbermond ein zuverlässiger Hitsong-Lieferant und aus der deutschen Rock-Pop-Szene nicht mehr wegzudenken. Auch das jüngste Silbermond-Album mit dem Titel „Auf Auf“ schoss sofort auf die Nummer Eins der deutschen Albumcharts. Damit belegt die 1998 gegründete Erfolgsband aus Bautzen, die bis heute mehr als sechs Millionen Tonträger verkauft hat, bereits zum vierten Mal die Longplayer-Polo-Position.

Stefanie Kloß, die Frontfrau und Andreas Nowak, der Drummer von Silbermond, haben mir im Gespräch verraten, warum für sie Demokratie ein Geschenk ist, um dessen Erhalt man unbedingt kämpfen muss; weshalb das glücklich sein auch eine Entscheidung und Lebenseinstellung ist und wieso Stefanie manchmal furchtbar nachtragend und für ihr Umfeld deshalb nur schwer zu handhaben ist.

Wir sprechen über den Zauber im Alltag, wenn fremde Menschen einen plötzlich anlächeln, schmerzhafte Entscheidungen, die Großartigkeit von Spaghetti-Eis und richtig guter Tomatensauce, den Krampf der Selbstoptimierung und die befreiende Kraft des Lachens.

Wenn du wissen möchtest, warum in Stefanies Augen das Gefühl Angst manchmal zu negativ aufgeladen ist und warum Andreas am liebsten seine Erwartungen herunterschraubt, um am Ende nicht enttäuscht zu werden, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen.

Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Stefanie Kloß und Andreas Nowak von Silbermond!