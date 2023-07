106. Heinz Rudolf Kunze: „Ich empfinde es als Skandal, dass mein Leben irgendwann enden muss.“

Dieser Mann zählt zu den wichtigsten politischen Songschreibern und Rockpoeten Deutschlands! Heinz Rudolf Kunze lässt sich von niemandem den Mund verbieten...

Dieser Mann zählt zu den wichtigsten politischen Songschreibern und Rockpoeten Deutschlands! Heinz Rudolf Kunze lässt sich von niemandem den Mund verbieten - und redet immer wieder Klartext. Jetzt hat der Liedermacher und Schriftsteller, dessen Karriere inzwischen fünf Dekaden umspannt, mit „Können vor Lachen“ sein jüngstes Studioalbum veröffentlicht. Und auch diesmal scheut der kritische Kopf in seinen Songtexten nicht vor unbequemen Positionen zurück.

Heinz Rudolf Kunze hat mir im Gespräch verraten, warum für ihn gerade junge Menschen zu viel über das Thema Work-Life-Balance sprechen, in welchen Momenten ihn auch mal depressive Schübe überkommen können und was ihn an der aktuell in Deutschland vorherrschenden Politik ganz besonders verzweifeln lässt. Wir sprechen über Wahnsinn mit System, die Oberlehrermentalität unserer Politiker, das Wagenburgdenken in den deutschen Medien, Genderwahn, Autobahnkleber und das Aushalten können von anderen Meinungen.

Wenn du wissen möchtest, warum es Heinz Rudolf Kunze als einen Skandal empfindet, das auch sein Leben irgendwann einmal enden muss, wieso die deutsche Politik und Gesellschaft in seinen Augen an einem eklatanten Mangel von Mut leidet und warum er den Erfolg seines Achtzigerjahre-Überhits „Dein ist mein ganzes Herz“ bis heute nie so richtig verstanden hat, dann ist diese Episode für dich.

Eine Episode, die eine Besondere ist! Denn Road to Glory gibt es nicht nur für die Ohren, sondern auch immer wieder mal für die Augen. Im Online-Medienmagazin Massengeschmack TV könnt Ihr meine Talks in unregelmäßigen Abständen als Video-Podcast sehen. Komplett gegen eine monatliche Gebühr unter www.massengeschmack.tv und als 15-minütige Kurzversion, kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Massengeschmack.tv.

Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Heinz Rudolf Kunze!