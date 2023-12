Samuel Mpacko hat einen Moment bis heute nicht vergessen

Der Guard spricht über seinen größten Moment in der Basketball-Bundesliga gegen FC Bayern München und seine Leidenschaft für das 3x3-Format.

Samuel Mpacko ist seit 2022 wichtiger Leistungsträger bei den Iserlohn Kangaroos. Der Combo-Guard hat mit seinen 25 Jahren schon viele Vereinskulturen miterlebt. Er erklärt, warum er gerne dauerhaft in einer Stadt ankommen würde und was für Spieler aber auch an mehreren Vereinswechseln interessant sein könnte. Außerdem spricht er über seinen bisher größten Moment als Profi-Basketballer, den er gegen den FC Bayern München feiern konnte und an den er sich noch heute gerne zurückerinnert. In der aktuellen Folge geht es des Weiteren um die große Leidenschaft außerhalb der Saison: 3x3, eine Basketball-Variante, die mittlerweile olympische Disziplin ist und immer mehr Fans weltweit findet. „Sam“ gibt Einblicke in das Spiel, wie es sich unterscheidet und inwiefern es ihn besser macht. Als er vor zwei Jahren sein Debüt auf der Tour gab, wurde er nämlich prompt bester Deutscher.

