Schopamin, Testo-Cherry und die Cannabis-Kipferl-Lotterie

Warum klingt George Michael dieses Jahr so anders? Wie geht’s Lars Christmas, dem alten Schweden? Die neue Folge des Mutmach-Podcasts.

Warum klingt George Michael dieses Jahr so anders? Wie geht’s Lars Christmas, dem alten Schweden? Und wie ist es um die deutsche Marzipanbrotkultur bestellt? In Festtagsstimmung lesen sich Suse, Paul und Hajo alte Wunschzettel vor, fragen sich, gib es eine gute Idee war, dieses Jahr auf Geschenke zu verzichten, fahnden nach einer Biotanne und dem tränensichersten Weihnachtsleid, bearbeiten ein altes Wäscheständertrauma und fragen sich, wozu ein Spezialagent mit Saugnapf gut sein soll. Plus Anlagetipp: Lego auf keinen Fall auspacken. Folge 693.

