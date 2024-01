Thüringer Mathe: Wagenknecht + Maaßen = MP Höcke

Rechte sind wie Plutonium - strahlen ewig Gift. Bildet Banden. Umarmt Seeelefanten. Der Denkfehler der Selbstversorger. Der Mutmachpodcast von Funke startet mit Paul und Hajo Schumacher und Wichrtiugm, Witzigem und Wirrem in die neue Woche,. Unsere Themen: Wie nachhaltig sind die Demonstrationen? Warnendes Beispiel FFF. Wenn Steinmeier die Kommunikation von Scholz kritisiert. Rechte Geheimbünde überall. Hilft die Schuldenbremse der AfD? Eine Tanke mit 3G. Gastro-Diplomatie mit Thom Ka Gai. Keine Angst vor schlechten Wortspielen. Trendjob Krisenerfinder. Gänse als Wachbataillon. Seeelefanten umarmen. QuarterLife-Krise und ThreeQuarterLife-Krise. Was man von Argentinien lernen kann. Mysteriöses Humboldtin. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird. Folge 705.

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

