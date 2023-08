Vier Flaschen Folge 102: Carolin Spanier-Gillot

Carolin Spanier-Gillot leitet zusammen mit ihrem Mann Hans-Oliver Spanier gleich zwei Weingüter in Rheinhessen

Carolin Spanier-Gillot leitet zusammen mit ihrem Mann Hans-Oliver Spanier gleich zwei Weingüter in Rheinhessen: Das Weingut Kühling-Gillot in Bodenheim und das Weingut Battenfeld-Spanier in Hohen-Sülzen. Wir verkosten zusammen: Kühling-Gillot Qvinterra Scheurebe 2022, Kühling-Gillot Qvinterra Riesling 2022, Kühling-Gillot Nackenheim Riesling 2022 und Kühling-Gillot vom Rotliegenden Riesling Réserve „Treasure Collection“ 2018.

Das Weinpaket gibt es unter www.silkes-weinkeller.de/vierflaschen.