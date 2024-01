Wagenknechts Bullerbü und Wegners Liaison am Limit

Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was in Deutschland gerade los ist. Und Mutmacher Paul Schumacher schlaut sich in seinem ersten Solo auf.

Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was in Deutschland gerade los ist. Und Mutmacher Paul Schumacher schlaut sich in seinem ersten Solo auf. Im Mutmachpodcast von Funke wird die Lage des Landes besprochen: Wie züchtet man Wutbürger? Wann nimmt die Ampel Kontakt zur Realität auf? Was haben Bauern und Klimakleber gemeinsam? Treten bald Rechte und die Guten in konkurrierenden Demos an? Welche Chancen hat ein AfD-Verbot? Und wie viel Graichen steckt in der Causa Wegner? Plus: Die Nato manövriert in Putins Vorgarten. Folge 708.

