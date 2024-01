Als Yvonne Ulrich ihre Diagnose bekam, hat sie ihre Chefin sofort informiert. Und dann hat sie sich gewundert.

Als Yvonne Ulrich ihre Diagnose bekam, hat sie ihre Chefin sofort informiert. Und dann hat sie sich gewundert. Denn in ihrem Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitenden waren kaum andere Krebsfälle bekannt - die Scham, die Angst, der vermeintliche Makel. Im Mutmachpodcast von Funke berichtet Yvonne, warum sie sie „Patients are us“ gegründet hat, eine Plattform für Angestellte, um sich zu zeigen, auszutauschen und zu stärken. Wenig später waren 1500 Kolleginnen und Kollegen dabei. Obgleich Yvonne Ulrich inzwischen zum zweiten Mal mit dem Krebs kämpft, plädiert sie für radikale Offenheit auch bei heiklen Themen wie Arbeitsplatzsicherheit, Belastbarkeit, Karriereplanung. Ihr Fazit: „Der Krebs hat mich stärker gemacht.“ Plus Yvonnes Superkräfte: Grenzen setzen, Bedürfnisse äußern, Freiräume schaffen und verteidigen. Folge 706. Yes we can!cer Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast