Folge 01 #03 Psychologists for Future: Klimakrise und psychische Gesundheit – mit Bianca Rodenstein

„Die Klimakrise ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Sie wird uns noch ziemlich lange begleiten“, sagt die Psychologin Bianca Rodenstein.

„Die Klimakrise ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Sie wird uns noch ziemlich lange begleiten“, sagt die Psychologin Bianca Rodenstein. Sie ist im Verein „Psychologists for Future“ aktiv und weiß, warum man die Klimakrise mit der psychischen Gesundheit unbedingt zusammendenken sollte. In Folge #03 von „Wie wir fühlen“ spricht Moderatorin Lena Enders mit ihr über die Frage, warum wir eigentlich dazu neigen, Krisenhaftes zu verdrängen und wegzuschauen. Bianca erklärt: „Sich intensiv mit der Klimakrise zu beschäftigen, aktiviert viele negative Gefühle – und wer ist schon gerne traurig?“ In dieser Folge erfahrt ihr, wie ihr als junge Menschen angesichts der Klimakrise für eure Gesundheit sorgen könnt.

