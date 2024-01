41 Sollte die Ehe abgeschafft werden? – mit Emilia Roig

In Podcast-Folge #41 „Wie wir fühlen“ geht es um das Bündnis der Liebe, die Ehe. Ist sie noch zeitgemäß? Das diskutieren Moderatorin Anna Ingerberg und Autorin Emilia Roig in dieser Folge.

„Ja, ich will!“ – oder vielleicht auch nicht? Die Ehe: für die einen repräsentiert sie ein vielleicht eher konservatives Konzept, für die anderen ein starkes Bündnis der Liebe. Und doch steckt hinter der Eheschließung noch vieles mehr, was vor allem kritikwürdig ist. Zumindest, wenn man Emilia Roig fragt. Emilia Roig ist Autorin, Politologin und feministische Aktivistin und schreibt in ihrem Buch „Das Ende der Ehe“ entschieden gegen die „institutionalisierte Liebe“ an. Warum? Das erfahrt ihr in Folge #41 „Wie wir fühlen“, in der Moderatorin Anna Ingerberg mit Emilia ganz offen über die Tücken der Ehe in unserer Gesellschaft spricht. Viel Spaß beim Hören!

Hier erfahrt ihr mehr über Emilia Roig und ihre Arbeit.