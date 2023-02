„Und jetzt 100 Jahre Pech“ - die Macht des Aberglaubens

Bringen Spiegelscherben Glück? Ist Marktwirtschaft nur Mythos? Was der Heilige Sebastian mit Voodoo zu tun hat. Die Macht des Aberglaubens.

Niemals Schuhe auf den Tisch stellen. Leitern melden. Ist die 5 besser als die 12? Im Mutmachpodcast von Funke besprechen wir heute die unheimliche Macht des Alltagsaberglaubens: Welche Trikotnummer bringt Glück? Bedient Gott einen Joystick? Der unerträgliche Zufall. Kerzen und Seemänner. Ist Freitag, der 13. wirklich ein Unglückstag? Der Heilige Sebastian und Voodoo. Katzenschwanz und Armageddon, Die Kunst des situativen Aberglaubens. Wie funktioniert Meta-Aberglaube?

Und: Münzrubbeln am Fahrscheinautomaten hilft wirklich. Plus: Warum der Glaube an den Streak Februar durchaus motivieren kann. Folge 530.