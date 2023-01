Andrew Tate: Selbstmitgefühl ist mehr als Ich, Ich, Ich

Im Mutmach-Podcast von Funke geht es in dieser extra-tiefen Wochenendfolge um das geheimnisvolle Selbstmitgefühl.

Mögest Du glücklich sein, Andrew Tate. Aber wer hindert Dich daran? Richtig. Im Mutmachpodcast von Funke geht es in dieser extra tiefen Wochenendfolge um das geheimnisvolle Selbstmitgefühl. Warum der Influencer Andrew Tate toxisch ist für junge Männer. Wie läßt sich Selbstmitgefühl trainieren? Warum ist es gut, sich mit seinen Emotionen nicht so wichtig zu nehmen? Was macht uns menschlich?

Charles Dawin und seine Beobachtungen kooperativer Gemeinschaften im Tierreich. Was unterscheidet Selbstmitgefühl von Selbstmitleid? Warum werden wir empathischer und resilienter, wenn wir mit uns fühlen? Selbstmitgefühl ist mehr als eine Bewältigungsstrategie im Umgang mit eigenen Fehlern. Selbstmitgefühl steht unserer Leistungsgesellschaft im Wege.

Warum Selbstkritik sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Psychologin Kristin Neff: Selbstmitgefühl ist mehr als Ich, Ich, Ich. Plus: die Metta-Mediation als Achtsamkeitsübung für mehr Selbstmitgefühl. Folge 518

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de