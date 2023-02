Der Sonderkorrespondent berichtet aus Tansania für den Mutmach-Podcast von Funke, was so faszinierend am Ngorongoro-Krater ist.

Die Kunst des Improvisierens, Respekt statt Ignoranz für Afrika und das brutale Erbe der Kolonialzeit - der Sonderkorrespondent berichtet aus Tansania für den Mutmach-Podcast von Funke, was so faszinierend am Ngorongoro-Krater ist, wie anstrengend es sich ohne Sozialstaat lebt, warum Improvisieren nicht Spaß, sondern Überlebenstechnik ist und wie mühsam der tägliche Kampf um Wasser und Holz ist.

Dazu: Giraffen mit Sonnenbrille, Adler, die sich auf Hühnerbeine stürzen, die Gabelstapler-Krise, der Siegeszug des Cappuccino, die mutmachende neue Generation junger, selbstbewußter Afrikaner und die wundersame Erfahrung, wenn sich die innere Weltkarte plötzlich verschiebt. Plus: Was bedeutet eigentlich Ngorongoro?

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

