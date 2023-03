Botox im Bauch, Reichelt im ICE, El Hotzos Rat an Lindner

Schweigen ist Reichtum, eine gnadenlose Sekte, Lockdown-Jahrestag – Wichtiges, Wirres, Witziges im fangfrischen Mutmachpodcast.

Tapfere Frühlingsboten, Umgang mit Traurigkeit, arbeitlose Vokale und Milliarden, die nicht glücklich machen – der Mutmachpodcast von Funke startet mit nachdenklicher Fröhlichkeit in die Woche. Außerdem dabei: Designer-Cannabis, der merkwürdige Kult um Amokläufer und Serienkiller, die Stadtplage Parken, ein mutmaßlich vergurkter Bildungsgipfel, ein Wutbürger im ICE, die Kunst zu sterben, faule Millenials und arbeitsbesessene Boomern sowie die Frage, wo all die Milliarden bleiben. Plus: Funkes Politik-Erklärer Jörg Quoos über alles, was in dieser Woche wichtig wird. Folge 454.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de