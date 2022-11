Commerzbank: "Aktien sehr vernünftiger Teil" eines Vermögens

Essen Hohe Preise und steigende Zinsen: Wie sollen wir aktuell mit unserem Geld umgehen? Mario Peric von der Commerzbank spricht dazu im Podcast.

Teures Gas, teurer Strom, teurer Sprit, teurer Einkauf im Supermarkt: In diesem Jahr wirkt sich insbesondere der Ukraine-Krieg negativ auf die Preise von Energie und Lebensmitteln aus. Das spüren wir alle in unserem Portemonnaie. Wie gehen wir am besten mit unserem Geld um? Darüber diskutiert WAZ-Wirtschaftsredakteur Frank Meßing in der neuen Podcast-Folge „Die Wirtschaftsreporter“ mit Mario Peric. Peric ist Chef der Commerzbank in NRW und Süddeutschland.

Können sich Menschen noch Kredite für ein Eigenheim leisten? Können Menschen ihre Kredite überhaupt noch abbezahlen? Und brechen jetzt nicht vielleicht bessere Zeiten für Sparerinnen und Sparer an? Wie steht Peric zu Bausparverträgen und Aktienfonds? Bei einem mittel- bzw. langfristigen Anlagehorizont seien Aktien ein "sehr, sehr vernünftiger Bestandteil eines Gesamtvermögens", meint Peric im Podcast.

Geldpolitik: Was hilft gegen die hohe Inflation?

Meßing und Peric diskutieren außerdem über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die für Wirtschaftswachstum und Preisstabilität im Euroraum sorgen soll. In der Vergangenheit lag der sogenannte Leitzins der EZB zuletzt bei Null. Dadurch konnten sich Banken günstig Geld bei der EZB leihen, die dieses Geld wiederrum günstig an Unternehmen und Privatpersonen verleihen konnten.

Nun hat die EZB den Leitzins in diesem Jahr bereits dreimal erhöht, im Juli, September und zuletzt Ende Oktober. Aktuell liegt er bei 2%. Die Hoffnung: Durch einen höheren Zinssatz, soll die Inflation gesenkt werden. Der Mechanismus: Unternehmen und Menschen müssen hohe Zinsen zahlen, um sich Geld von den Banken zu leihen. Dadurch stoppen zum Beispiel einige Unternehmen Investitionen und weniger Menschen entscheiden sich beispielsweise ein Auto zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Heißt, der Konsum geht zurück, wodurch die Inflation sinkt.

Ist das Gegensteuern der EZB durch die Erhöhung der Zinsen nicht auch Gift für die Wirtschaft? Was glaubt Peric, wie stark etwa die Bauzinsen noch steigen werden? Die Antworten hören Sie im Podcast.

