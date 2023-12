Wo liegen die Probleme der Iserlohn Kangaroos?

In einer weihnachtlich angehauchten Folge gibt es eine ehrliche Zwischenbilanz. Auch mit Blick auf die Foulsorgen des Teams. Was lässt sich tun?

Die Iserlohn Kangaroos plagen fast in jedem Spiel schnell Foulprobleme, die für viele Freiwürfe der Gegner sorgen. Ein Nachteil, der nur schwer auszugleichen ist, wenn selbst nicht an die Linie gegangen wird. Doch woran liegt das? Müsste die Strategie umgestellt werden, um das zu ändern? In dieser Folge gibt es nicht nur eine ehrliche Zwischenbilanz, sondern auch ein paar weihnachtliche Einblicke. Welche Fähigkeit dürfte unter dem Weihnachtsbaum liegen? Welche sollte Knecht Ruprecht auf keinen Fall wegnehmen? Und warum wird Heiligabend bei Joe Konradt eigentlich so in die Länge gezogen?

